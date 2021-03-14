Дубинского сняли с должности главы ячейки Слуги народа в Киевской области

Киевская областная организация партии Слуга народа приняла решение снять Александра Дубинского с должности главы ячейки. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве партии.

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По их словам, такое решение было принято на заседании областной организации в воскресенье, 14 марта. Самого Дубинского на заседании не было. Новым руководителем киевской областной ячейки партии стал нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец.

Собеседник уточнил, что после снятия Дубинского с должности автоматически прекращаются его полномочия как члена Национального совета громад, куда его вчера утвердил съезд партии.

При этом Дубинский пока остается членом партии, однако решение об его исключении должно быть принято в ближайшее время, добавил собеседник.

Сам Дубинский заявил в Facebook о непризнании результатов этого заседания, назвав их мошенническими. По его словам, "киевская областная организация СН проведет внеочередное заседание в 12:00", на котором, в частности, "выразит ему доверие".

Также в Instagram Дубинский повздорил с замглавой ОП Юрием Костюком. Дубинский опубликовал фото своего автомобиля, с которого он снял зеленую пленку, написав: "Должен признать, зеленый – был ошибкой". Костюк предложил нардепу сложить мандат и "доказать, что его выберут без зеленого флага". В ответ Дубинский послал Костюка.

ОБНОВЛЕНО В 11:38. "Члены Киевской областной организации считают, что в созданный Нацсовет громад не может входить Дубинский", – заявляют в пресс-службе партии. Также там отмечают, что рассматривается вопрос о его исключении из партии.

1 февраля Дубинского исключили из парламентской фракции Слуги народа. До этого он попал под санкции США.

Вчера на съезде Слуги народа был создан новый руководящий орган партии – политсовет, в который вошли четыре министра и ряд нардепов. Возглавил совет глава парламентской фракции СН Давид Арахамия. Также был создан Национальный совет громад, в состав которого вошли главы облорганизаций партии, в том числе Дубинский.

Члены СН заявили о недопустимости вхождения в созданный Национальный совет громад Дубинского.

Владислав Сердюк , Юрий Смирнов

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