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Слуга народа анонсировала кадровые решения из-за новой должности Дубинского

13.03.2021, 21:30
Слуга народа анонсировала кадровые решения из-за новой должности Дубинского - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Члены партии Слуга народа заявили о недопустимости вхождения в созданный сегодня Национальный совет громад руководителя Киевской областной организации партии, нардепа Александра Дубинского. На завтра СН созывает конференцию областной организации для рассмотрения кадровых вопросов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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"Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет громад настоящего руководителя областной организации Александра Дубинского", – говорится в сообщении.

Также члены СН возмущены тем, что позиция отдельных членов по дальнейшему пребыванию Дубинского в должности руководителя, и тем более автоматическому вхождению Дубинского в руководящие органы партии, представляется позицией всей организации.

Глава партии Александр Корниенко сказал, что инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии.

ДОПОЛНЕНО В 21:55. Вместе с тем Дубинский в Telegram пишет, что "никаких конференций Киевская областная организация завтра не проводит".

"В партии Слуга народа аферисты с Банковой занялись мошенничеством... Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции", – написал депутат.

"Обращаюсь ко всем членам партии Слуга народа с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности", – добавил он.

  • 1 февраля Дубинского исключили из парламентской фракции Слуги народа. До этого он попал под санкции США
  • Сегодня на съезде Слуги народа был создан новый руководящий орган партии – политсовет, в который вошли четыре министра и ряд нардепов. Возглавил совет глава парламентской фракции СН Давид Арахамия. Также был создан Национальный совет громад, в состав которого вошли главы облорганизаций партии, в том числе Дубинский. 

Вадим Ребрина
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Слуга народа Александр Корниенко александр дубинский
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