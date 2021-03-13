Слуга народа создала новый руководящий орган партии: вошли 4 министра, возглавил Арахамия
Сегодня на съезде Слуги народа был создан новый руководящий орган партии – политсовет, в который вошли четыре министра и ряд нардепов. Возглавил совет глава парламентской фракции СН Давид Арахамия, сообщила в Facebook нардеп СН Евгения Кравчук.
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В политсовет были избраны министр юстиции Денис Малюська, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр культуры Александр Ткаченко и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.
Также в него вошли Арахамия, Кравчук нардепы Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Александр Мережко, Галина Третьякова, Александр Качура, Николай Тищенко, Роман Грищук, Виталий Безгин, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук и другие политики.
Всего в совет должны войти 73 члена, 62-х избрали на съезде, остальных изберет сам совет, заявил глава партии СН Александр Корниенко.
Новосозданный политсовет уже избрал своих руководителей, написала в Facebook Евгения Кравчук. Главой политсовета будет Арахамия, его замами – Стефанчук, Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук, секретарем – Анатолий Остапенко.
В соответствии с новым статутом партии, политсовет будет собираться как минимум раз в месяц и руководить Слугой народа в период между съездами.
Кроме политсовета, был создан Национальный совет громад, отмечает пресс-служба Слуги народы. В него будут автоматически входить главы областных и Киевской организаций СН. Нацсовет громад СН должен стать площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений по вопросам местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.
- Сегодня проходил съезд Слуги народа. На нем утвердили новую редакцию статута и руководящие органы партии.
- Также на съезде выступал президент Владимир Зеленский. Он рассказал, как депутаты СН должны голосовать по "принципиальным вещам", и заявил об очистке партии от "засланных казачков и случайных людей".
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