UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нет претензий". Корниенко заявил, что не может исключить Дубинского из Слуги народа

13.03.2021, 14:59
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко не может исключить из нее нардепа и главу киевской областной организации СН Александра Дубинского, которого ранее исключили из парламентской фракции "слуг". Об этом он рассказал журналистам, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У меня нет претензий (к Дубинскому, – ред.). Во фракции к нему были претензии, мы их высказали, я голосовал за исключение Александра из фракции, но я не могу его исключить из партии", – сказал Корниенко.

Он объяснил, что есть принцип субсидиарности – и "те вопросы, которые могут решить на своем уровне организации, должны решать на своем уровне".

Корниенко добавил, что не все "слуги народа" поддерживали исключение Дубинского из фракции.

"Я не могу хотеть кого-то исключить, если этого не хотят мои партийцы, у нас же не 30-й год и не 33-й. Мы проводим определенную дискуссию с партийцами не только об Александре, но и о многих других людях", – добавил он.

Читайте также: "Всегда 226". Зеленский расказал "слугам", как голосовать по "принципиальным вещам"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа партия Александр Корниенко александр дубинский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 