"Нет претензий". Корниенко заявил, что не может исключить Дубинского из Слуги народа

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко не может исключить из нее нардепа и главу киевской областной организации СН Александра Дубинского, которого ранее исключили из парламентской фракции "слуг". Об этом он рассказал журналистам, передает Укринформ.

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"У меня нет претензий (к Дубинскому, – ред.). Во фракции к нему были претензии, мы их высказали, я голосовал за исключение Александра из фракции, но я не могу его исключить из партии", – сказал Корниенко.

Он объяснил, что есть принцип субсидиарности – и "те вопросы, которые могут решить на своем уровне организации, должны решать на своем уровне".

Корниенко добавил, что не все "слуги народа" поддерживали исключение Дубинского из фракции.

"Я не могу хотеть кого-то исключить, если этого не хотят мои партийцы, у нас же не 30-й год и не 33-й. Мы проводим определенную дискуссию с партийцами не только об Александре, но и о многих других людях", – добавил он.

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Марк Сировой

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