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Дубинскому сообщили о подозрении: подделал документы для выезда за границу – источник

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 13:02
Дубинскому сообщили о подозрении: подделал документы для выезда за границу – источник - Фото
Александр Дубинский (Фото - скриншот из видео)

Генеральный прокурор сообщил депутату Верховной Рады и фигуранту санкций США Александру Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. Об этом сам Дубинский сообщил в соцсетях. Эту информацию подтвердил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах. 

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Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники, Дубинский получил разрешение выехать из Украины якобы как сопровождающий для лечения отца.

При этом отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня, а затем вернулся 11 июля. Дубинский же покинул страну 27 июня и вернулся 27 июля. По данным правоохранителей, за границей он успел посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, с 20 по 27 июля Дубинский находился в Испании и останавливался в отеле Mediterraneo в Кастельдефельсе, а также в отеле Vincci Bit в Барселоне.

3 августа у Дубинского проводился обыск в связи с его выездом за рубеж, однако о подозрение ему было сообщено, по его словам, только 8 августа.  

Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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подозрениеалександр дубинский
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