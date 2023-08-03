СБУ пришла с обысками к нардепу из-за поездки за границу. Это Александр Дубинский — фото
Служба безопасности Украины и Госбюро расследований пришли с обысками к народному депутату, который поехал отдыхать за границу под видом лечения родственника. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители заявляют, что политик выехал из Украины под видом сопровождения своего отца на лечение, однако тот выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно без сопровождения нардепа.
Также СБУ расследует факты подписания депутатами официальных документов во время его пребывания за рубежом, что может говорить об их подделке.
Открыто уголовное производство по статьям о служебной подделке и несанкционированных действиях с информацией из автоматизированных систем, совершенных лицом с доступом по предварительному сговору.
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.
Источники LIGA.net в правоохранительных органах заявили, что речь идет о нардепе Александре Дубинском. Такие же выводы можно сделать и по фото, которые опубликовала СБУ.
- 1 февраля 2023 года Дубинского исключили из парламентской фракции Слуги народа. До этого депутат попал под санкции США.
- 13 марта на съезде Слуги народа Зеленский заявил, что команду постепенно "очищают от засланных казачков и случайных людей". При этом Корниенко говорил, что не может исключить Дубинского из партии – и к нему нет претензий.
- 14 марта Дубинского сняли с должности главы Киевской областной ячейки СН. Вместо него назначили Андрея Мотовиловца.
- В итоге депутата исключили из партии Слуга народа за нарушение устава и неподчинение руководящим органам партии.
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