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СБУ прийшла з обшуками до нардепа через поїздку за кордон. Це Олександр Дубінський — фото

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03.08.2023, 11:20
СБУ прийшла з обшуками до нардепа через поїздку за кордон. Це Олександр Дубінський — фото - Фото
Обшук у Дубінського (Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до народного депутата, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування родича. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці заявляють, що політик виїхав з України під виглядом супроводу свого батька на лікування, проте той виїжджав за кордон та повертався звідти самостійно без супроводу нардепа.

Також СБУ розслідує факти підписання депутатами офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може говорити про їх підроблення.

Відкрито кримінальне провадження за статтями про службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією з автоматизованих систем, вчинені особою з доступом за попередньою змовою.

Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або вести певну діяльність на строк до трьох років.

Джерела LIGA.net у правоохоронних органах заявили, що йдеться про нардепа Олександра Дубінського. Такі ж висновки можна зробити і з фотографій, які опублікувала СБУ.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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