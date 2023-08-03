СБУ прийшла з обшуками до нардепа через поїздку за кордон. Це Олександр Дубінський — фото
Служба безпеки України та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до народного депутата, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування родича. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Правоохоронці заявляють, що політик виїхав з України під виглядом супроводу свого батька на лікування, проте той виїжджав за кордон та повертався звідти самостійно без супроводу нардепа.
Також СБУ розслідує факти підписання депутатами офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може говорити про їх підроблення.
Відкрито кримінальне провадження за статтями про службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією з автоматизованих систем, вчинені особою з доступом за попередньою змовою.
Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або вести певну діяльність на строк до трьох років.
Джерела LIGA.net у правоохоронних органах заявили, що йдеться про нардепа Олександра Дубінського. Такі ж висновки можна зробити і з фотографій, які опублікувала СБУ.
- 1 лютого 2021 року Дубінського виключили із парламентської фракції Слуги народу. До того депутат потрапив під санкції США.
- 13 березня на з'їзді Слуги народу Зеленський заявив, що команду поступово "очищають від засланих козачків та випадкових людей". Водночас Корнієнко говорив, що не може виключити Дубінського з партії – і до нього нема претензій.
- 14 березня Дубінського зняли з посади голови Київського обласного осередку СН. Натомість призначили Андрія Мотовиловця.
- В підсумку депутата виключили із партії Слуга народу за порушення статуту та непокору керівним органам партії.
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