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Дубинского исключили из партии Слуга народа

15.03.2021, 12:21
Дубинского исключили из партии Слуга народа - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардепа Александра Дубинского исключили из партии Слуга народа за нарушение устава и неподчинение руководящим органам партии. Соответствующее распоряжение принял глава партии Александр Корниенко,  сообщает пресс-служба политсилы.

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Как отмечается, 14 марта была проведена конференция Киевской областной организации СН, на которой ее главой избрали Андрея Мотовиловца вместо Дубинского.

Однако Дубинский 14 марта выпустил видеообращение, из которого стало известно, что по его инициативе параллельно было проведено "какое-то мероприятие". На нем принимали решения о переизбрании главы и членов политсовета Киевской облорганизации СН.

В Слуге народа считают, что такими действиями Дубинский "грубо нарушил" новый устав СН, по которому вопрос о назначении руководителей ячеек партии должен предварительно согласовываться с главой политсовета и нацсовета громад Слуги народа. Кроме того, действия Дубинского "дискредитируют" партию, что недопустимо в соответствии с новым статутом, заявили в СН.

"В последнее время Александр ощущал неудобства от того, что на него распространяется партийный устав, а он хотел проводить свои партийные конференции, принимать решения, несогласованные с руководством партии. Поэтому мы открыли ему путь в большую или маленькую политику. Если тебе зеленый цвет уже неуместен и хочется от него избавляться, то мы такую возможность предоставили", – прокомментировал на брифинге исключение Дубинского Корниенко.

При этом Корниенко добавил, что Дубинский продолжит работать в финансовом комитете Рады как внефракционный нардеп.

В заявлении СН отмечается, что Дубинский может обжаловать решение об исключении на следующем съезде партии. Пока депутат на исключение не отреагировал.

Читайте также статью: Слуги народа изгнали Дубинского. Развалит ли теперь Коломойский фракцию Зеленского

Марк Сировой
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Слуга народа партия Александр Корниенко александр дубинский
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