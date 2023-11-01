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Дубінський міг незаконно вивезти за кордон рідню співмешканки, до нього прийшли з обшуками — УП

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 08:39
Дубінський міг незаконно вивезти за кордон рідню співмешканки, до нього прийшли з обшуками — УП - Фото
Олександр Дубінський (Фото: скриншот з відео)

Народний депутат Олександр Дубинський може бути причетний до незаконного переправлення людей за кордон, до нього прийшли з обшуками. Про це повідомила Українська правда із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Журналісти пишуть, що вранці 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до політика, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.
Зазначається, що він міг незаконно вивезти рідню співмешканки.

У своєму Telegram-каналі парламентар фактично підтвердив обшуки, заявивши про прихід "ручного" Державного бюро розслідувань і звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".

  • 3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.
  • 9 серпня генпрокурор повідомив народного депутата та фігуранта санкцій США Дубінського про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".
  • 10 серпня 2023 року суд відпустив нардепа під особисте зобов'язання на два місяці з носінням електронного браслета.

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Дмитро Гриниченко
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Верховна РадаДБРОлександр Дубінськийобшукивиїзд за кордон
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