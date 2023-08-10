Підробка документів. Дубінському обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон.

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Суд призначив Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці.

Він має носити електронний браслет, не може виїздити за межі Київської області, має здати закордонні паспорти і з'являтися на кожен виклик слідчого.

Прокурори просять для Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета і не залишати свого місця проживання.

3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.

9 серпня генпрокурор повідомив народного депутата та фігуранта санкцій США Дубінського про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон.

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