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Підробка документів. Дубінському обрали запобіжний захід

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 12:53
Підробка документів. Дубінському обрали запобіжний захід - Фото
Олександр Дубінський (Скриншот відео)

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон.

Суд призначив Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці.

Він має носити електронний браслет, не може виїздити за межі Київської області, має здати закордонні паспорти і з'являтися на кожен виклик слідчого.

Прокурори просять для Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета і не залишати свого місця проживання.

  • 3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.
  • 9 серпня генпрокурор повідомив народного депутата та фігуранта санкцій США Дубінського про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон.
Наталія Медведєва
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Олександр Дубінськийпідробка документів
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