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Подделка документов. Дубинскому избрали меру пресечения

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 12:53
Подделка документов. Дубинскому избрали меру пресечения - Фото
Александр Дубинский (Скриншот видео)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу.

Суд назначил Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца.

Он должен носить электронный браслет, не может выезжать за пределы Киевской области, должен сдать загранпаспорта и являться на каждый вызов следователя.

Прокуроры просят для Дубинского меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета и не покидать свое место жительства.

  • 3 августа 2023 года у Дубинского проводился обыск в связи с его выездом за границу. 
  • 9 августа генпрокурор сообщил народному депутату и фигуранту санкций США Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. 
Наталья Медведева
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