Подделка документов. Дубинскому избрали меру пресечения
10.08.2023, 12:53
Александр Дубинский (Скриншот видео)
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу.
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Суд назначил Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца.
Он должен носить электронный браслет, не может выезжать за пределы Киевской области, должен сдать загранпаспорта и являться на каждый вызов следователя.
Прокуроры просят для Дубинского меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета и не покидать свое место жительства.
- 3 августа 2023 года у Дубинского проводился обыск в связи с его выездом за границу.
- 9 августа генпрокурор сообщил народному депутату и фигуранту санкций США Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу.
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