Подделка документов. Дубинскому избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суд назначил Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца.

Он должен носить электронный браслет, не может выезжать за пределы Киевской области, должен сдать загранпаспорта и являться на каждый вызов следователя.

Прокуроры просят для Дубинского меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета и не покидать свое место жительства.

3 августа 2023 года у Дубинского проводился обыск в связи с его выездом за границу.

9 августа генпрокурор сообщил народному депутату и фигуранту санкций США Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.