Нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон, відмовився отримувати повістку від працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідне відео він опублікував у соцмережах.

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Епізод стався біля будівлі Державного бюро розслідувань, куди Дубінський, як він сам стверджує, прибув за дорученням слідчого, аби отримати клопотання про подовження запобіжного заходу.

10 серпня 2023 року суд відпустив нардепа під особисте зобов'язання на два місяці із носінням електронного браслета.

На відео Дубінський стверджує, що під будівлею ДБР на нього вже чекав військком із повісткою на його ім'я.

Нардеп запитав у працівника ТЦК, звідки той знав, що він буде саме в цьому місці та в цей час. Військком відповів, що про це повідомили правоохоронні органи після звернення до них із боку центру комплектування.

Далі виявилося, що працівники ТЦК не мали правильної адреси Дубінського, тож звернулися до правоохоронних органів, щоб з'ясувати, де він.

Військком заявив, що має намір вручити Дубінському запрошення до Подільського районного ТЦК та СП на 6 жовтня для уточнення військово-облікових даних.

Спочатку нардеп відмовився ставити свій підпис і заявляв, що "просто забере собі папірець", згодом – відмовився брати повістку.

"А я не буду її забирати просто. Так буває. Залишіть собі на пам’ять, гаразд?" – сказав він.

ДОВІДКА. Дубінський є автором законопроєкту

мобілізації в Україні під час воєнного стану". . Дубінський є автором законопроєкту №9647 про мобілізацію нардепів. У пояснювальній записці він зазначив, що відповідно до Конституції захист Вітчизни є обов'язком громадян України, а також наголосив на тому, що законопроєкт спрямований на "законодавче забезпечення справедливоїмобілізації в Україні під час воєнного стану".

3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.

9 серпня генпрокурор повідомив народного депутата та фігуранта санкцій США Дубінського про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

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