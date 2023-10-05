Нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в подделке документов для выезда за границу, отказался получать повестку от работника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.

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Эпизод произошел у здания Государственного бюро расследований, куда Дубинский, как он сам утверждает, прибыл по поручению следователя, чтобы получить ходатайство о продлении меры пресечения.

10 августа 2023 года суд отпустил нардепа под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.

На видео Дубинский утверждает, что под зданием ГБР его уже ждал военком с повесткой на его имя.

Нардеп спросил работника ТЦК, откуда тот знал, что он будет именно в этом месте и в это время. Военком ответил, что об этом сообщили правоохранительные органы после обращения к ним со стороны центра комплектования.

Далее оказалось, что работники ТЦК не имели правильного адреса Дубинского, поэтому обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, где он.

Военком заявил, что намерен вручить Дубинскому приглашение в Подольский районный ТЦК и СП на 6 октября для уточнения военно-учетных данных.

Сначала нардеп отказался ставить свою подпись и заявлял, что "просто заберет себе бумажку", впоследствии отказался брать повестку.

"А я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставьте себе на память, ладно?" – сказал он.

3 августа 2023 года у Дубинского производился обыск в связи с его выездом за границу.

9 августа генпрокурор сообщил народному депутату и фигуранту санкций США Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

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