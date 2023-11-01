Дубинский мог незаконно вывезти за границу родню сожительницы, у него были обыски — УП
01.11.2023, 08:39
Александр Дубинский (Фото: скриншот с видео)
Народный депутат Александр Дубинский может быть причастен к незаконной переправке людей за границу, к нему пришли с обысками. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Журналисты пишут, что утром 1 ноября правоохранители пришли с обысками к политику, чтобы проверить его возможную причастность к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.
Отмечается, что он мог незаконно вывезти родню сожительницы.
В своем Telegram-канале парламентарий фактически подтвердил обыски, заявив о приходе "ручного" Государственного бюро расследований и обвинил президента Владимира Зеленского в "политических преследованиях".
- 3 августа 2023 года у Дубинского производился обыск в связи с его выездом за границу.
- 9 августа генпрокурор сообщил народному депутату и фигуранту санкций США Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".
- 10 августа 2023 года суд отпустил нардепа под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.
Смотрите также: "Оставьте себе на память". Нардеп Дубинский отказался получить повестку – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии