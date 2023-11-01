Дубинский мог незаконно вывезти за границу родню сожительницы, у него были обыски — УП

Народный депутат Александр Дубинский может быть причастен к незаконной переправке людей за границу, к нему пришли с обысками. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

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Журналисты пишут, что утром 1 ноября правоохранители пришли с обысками к политику, чтобы проверить его возможную причастность к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

Отмечается, что он мог незаконно вывезти родню сожительницы.

В своем Telegram-канале парламентарий фактически подтвердил обыски, заявив о приходе "ручного" Государственного бюро расследований и обвинил президента Владимира Зеленского в "политических преследованиях".

3 августа 2023 года у Дубинского производился обыск в связи с его выездом за границу.

9 августа генпрокурор сообщил народному депутату и фигуранту санкций США Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

10 августа 2023 года суд отпустил нардепа под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.

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