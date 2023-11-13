К нардепу Дубинскому пришли с обысками. Это касается дела о госизмене – источник

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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По его словам, Дубинский фигурирует в деле о государственной измене. Детали пообещали позже.

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