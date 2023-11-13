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К нардепу Дубинскому пришли с обысками. Это касается дела о госизмене – источник

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 12:38
К нардепу Дубинскому пришли с обысками. Это касается дела о госизмене – источник - Фото
Александр Дубинский (Фото: источник LIGA.net в правоохранительных органах)

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

По его словам, Дубинский фигурирует в деле о государственной измене. Детали пообещали позже.

Новость дополняется...

Милана Головань
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госизменаалександр дубинский

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