К нардепу Дубинскому пришли с обысками. Это касается дела о госизмене – источник
13.11.2023, 12:38
Александр Дубинский (Фото: источник LIGA.net в правоохранительных органах)
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
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По его словам, Дубинский фигурирует в деле о государственной измене. Детали пообещали позже.
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