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Дубінському вручено протокол про корупцію

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 12:07
Дубінському вручено протокол про корупцію - Фото
Олександр Дубінський (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

Працівники Нацагентства з питань запобігання корупції вручили нардепу Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Про це повідомило Держбюро розслідувань.

За даними правоохоронців, у серпні та жовтні 2023-го нардеп звернувся до Міністерства охорони здоров’я та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

Він цікавився питанням щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Також, як стверджують у ДБР, він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, де Дубінський виступає як підозрюваний.

ДБР надало НАЗК докази, які стали достатніми для складання протоколу про корупцію.

Правоохоронці заявили, що Дубінський порушив статті про запобігання корупції (не вчиняти та не ухвалювати рішень в умовах реального конфлікту інтересів) та про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

  • 3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.
  • 9 серпня Дубінському повідомили про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".
  • 10 серпня суд відпустив нардепа під особисте зобов'язання на два місяці з носінням електронного браслета.
  • 3 листопада Дубінський отримав підозру в організації схеми для ухилянтів від призову, а 6 листопада його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Оксана Житнюк
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корупціяОлександр Дубінський
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