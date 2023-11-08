Дубинскому вручили протокол о коррупции

Сотрудники Нацагентства по предотвращению коррупции вручили нардепу Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Об этом сообщило Госбюро расследований.

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По данным правоохранителей, в августе и октябре 2023-го нардеп обратился в Министерство здравоохранения и ГБР с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его личный интерес.

Он интересовался вопросом выдачи ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

Также, как утверждают в ГБР, он пытался давить на следствие, требуя проводить проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых Дубинский выступает как подозреваемый.

ГБР предоставило НАПК доказательства, которые стали достаточными для составления протокола о коррупции.

Правоохранители заявили, что Дубинский нарушил статьи о предотвращении коррупции (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов) и об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

3 августа 2023 года у Дубинского производился обыск в связи с его выездом за границу.

9 августа Дубинский получил подозрение в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

10 августа суд отпустил нардепа под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.

3 ноября Дубинский получил подозрение в организации схемы для уклонистов, а 6 ноября его отправили под круглосуточный домашний арест.

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