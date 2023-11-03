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Дубінському вручили підозру в організації схеми для виїзду за кордон ухилянтів – фото

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 22:01
Дубінському вручили підозру в організації схеми для виїзду за кордон ухилянтів – фото - Фото
Олександр Дубінський (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

Правоохоронці оголосили про підозру народному депутату, який нібито організував схему для ухилянтів. Раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, коментуючи обшуки у цій справі, повідомляв, що мова про нардепа Олександра Дубінського.

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Сам Дубінський сьогодні ввечері теж підтвердив, що отримав підозру – він вважає, що "за критику Єрмака і Зеленського".

 У Держбюро розслідувань, Службі безпеки України й Офісі генпрокурора повідомили, що зібрано доказову базу на чинного нардепа, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Дубінському вручили підозру в організації схеми для виїзду за кордон ухилянтів – фото

Дубінському вручили підозру в організації схеми для виїзду за кордон ухилянтів – фото

Для реалізації оборудки парламентар нібито використовував підконтрольну громадську організацію (Медіаоборона. – ред.), щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за тією ж статтею про незаконне переправлення осіб через кордон (до семи років тюрми).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

1 листопада правоохоронці проводили сім одночасних обшуків у приміщенні ГО, де знаходиться приймальня нардепа, її керівника та засновників, у них вдома, а також в інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

ДБР також публікувало запис "інструктажу" нардепа:

  • 3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.
  • 9 серпня Дубінський отримав про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".
  • 10 серпня 2023 року суд відпустив нардепа під особисте зобов'язання на два місяці з носінням електронного браслета.

Дивіться також: "Залишіть собі на згадку". Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку – відео

Оксана Житнюк
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