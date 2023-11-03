Дубінському вручили підозру в організації схеми для виїзду за кордон ухилянтів – фото

Правоохоронці оголосили про підозру народному депутату, який нібито організував схему для ухилянтів. Раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, коментуючи обшуки у цій справі, повідомляв, що мова про нардепа Олександра Дубінського.

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Сам Дубінський сьогодні ввечері теж підтвердив, що отримав підозру – він вважає, що "за критику Єрмака і Зеленського".

У Держбюро розслідувань, Службі безпеки України й Офісі генпрокурора повідомили, що зібрано доказову базу на чинного нардепа, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки парламентар нібито використовував підконтрольну громадську організацію (Медіаоборона. – ред.), щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за тією ж статтею про незаконне переправлення осіб через кордон (до семи років тюрми).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

1 листопада правоохоронці проводили сім одночасних обшуків у приміщенні ГО, де знаходиться приймальня нардепа, її керівника та засновників, у них вдома, а також в інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

ДБР також публікувало запис "інструктажу" нардепа:

3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.

9 серпня Дубінський отримав про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

10 серпня 2023 року суд відпустив нардепа під особисте зобов'язання на два місяці з носінням електронного браслета.

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