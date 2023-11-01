Схема незаконного виїзду: з'явились деталі і фото обшуків у спільників Дубінського

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань підтвердили інформацію про сьогоднішні обшуки у справі про причетність народного депутата до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах повідомив, що мова про нардепа Олександра Дубінського.

За даними слідства, нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів, і таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини.

Як зазначили в ДБР, родич співмешканки нардепа намагався виїхати до Молдови на авто через один з пропускних пунктів. Йому було надано витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської військової адміністрації на підставі клопотання громадської організації Медіаоборона. Сам "родич" пізніше сказав, що не обізнаний з діяльністю цієї ГО, стверджують у ДБР.

За даними правоохоронців, насправді чоловік за вказівкою нардепа мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто нардепа з автостоянки аеропорту Кишинева до Відня.

За даними СБУ, частину документів, необхідних для втечі "клієнтів" за кордон, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської облради восьмого скликання, а також у свого близького родича.

Відкрито провадження за фактом організації незаконного переправлення через держкордон, вчиненого нардепом за попередньою змовою з іншими особами (максимальне покарання – сім років тюрми).

Наразі правоохоронці проводять сім одночасних обшуків у приміщенні ГО, де розташована приймальня нардепа, її керівника і засновників, у них вдома, а також в інших осіб, що можуть бути причетними до схеми.

ЗМІ повідомляли про обшуки у Дубінського сьогодні зранку, а сам нардеп у своєму Telegram-каналі заявив про прихід "ручного" ДБР і звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".

3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.

9 серпня Дубінський отримав про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

10 серпня 2023 року суд відпустив нардепа під особисте зобов'язання на два місяці з носінням електронного браслета.

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