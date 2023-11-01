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Схема незаконного выезда: появились детали и фото обысков у сообщников Дубинского

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 13:12
Схема незаконного выезда: появились детали и фото обысков у сообщников Дубинского - Фото
Фото - ДБР

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований подтвердили информацию о сегодняшних обысках по делу о причастности народного депутата к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нардепе Александре Дубинском.

По данным следствия, нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" как якобы волонтеров, и таким образом ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены.

Как отметили в ГБР, родственник сожительницы нардепа пытался выехать в Молдову на авто через один из пропускных пунктов. Ему была предоставлена выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других формирований.

Это разрешение он получил по заказу Вышгородской военной администрации на основании ходатайства общественной организации Медиаоборона. Сам "родственник" позже сказал, что не осведомлен о деятельности этой ОО, утверждают в ГБР.

По данным правоохранителей, на самом деле мужчина по указанию нардепа должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто нардепа с автостоянки аэропорта Кишинева в Вену.

По данным СБУ, часть документов, необходимых для бегства "клиентов" за границу, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского облсовета восьмого созыва, а также своего близкого родственника.

Открыто производство по факту организации незаконной переправки через госграницу, совершенную нардепом по предварительному сговору с другими лицами (максимальное наказание – семь лет тюрьмы).

Правоохранители проводят семь одновременных обысков в помещении ОО, где находится приемная нардепа, ее руководителя и учредителей, у них дома, а также у других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

СМИ сообщали об обысках у Дубинского сегодня утром, а сам нардеп в своем Telegram-канале заявил о приходе "ручного" ГБР и обвинил президента Владимира Зеленского в "политических преследованиях".

Схема незаконного выезда: появились детали и фото обысков у сообщников Дубинского

Схема незаконного выезда: появились детали и фото обысков у сообщников Дубинского

Схема незаконного выезда: появились детали и фото обысков у сообщников Дубинского

Схема незаконного выезда: появились детали и фото обысков у сообщников Дубинского

Схема незаконного выезда: появились детали и фото обысков у сообщников Дубинского
  • 3 августа 2023 года у Дубинского проводился обыск в связи с его выездом за границу.
  • 9 августа Дубинский получил подозрение в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".
  • 10 августа 2023 года суд отпустил нардепа под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.

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Оксана Житнюк
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