Дубинскому вручили подозрение в организации схемы для выезда за границу уклонистов – фото

Правоохранители объявили о подозрении народному депутату, который якобы организовал схему для уклонистов. Ранее собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, комментируя обыски по этому делу, сообщал, что речь идет о нардепе Александре Дубинском.

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Сам Дубинский сегодня вечером тоже подтвердил, что получил подозрение – он считает, что "за критику Ермака и Зеленского".

В Госбюро расследований, Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора сообщили, что собрана доказательная база на действующего нардепа, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Для реализации схемы парламентарий якобы использовал подконтрольную общественную организацию (Медиаоборона. – ред.), чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

Директору вовлеченной общественной организации также сообщено о подозрении по той же статье о незаконной переправке лиц через границу (до семи лет тюрьмы).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

1 ноября правоохранители проводили семь одновременных обысков в помещении ОО, где находится приемная нардепа, ее руководителя и учредителей, у них дома, а также у других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

ГБР также публиковало запись "инструктажа" нардепа:

3 августа 2023 года у Дубинского проводился обыск в связи с его выездом за границу.

9 августа Дубинский получил подозрение в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

10 августа 2023 года суд отпустил нардепа под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.

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