Нардеп Дубінський отримав цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату України Олександру Дубінському запобіжний захід у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Політику присудили цілодобовий домашній арешт, передає Суспільне.

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Суд призначив Дубінському цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, йому потрібно буде здати свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон правоохоронцям на зберігання, пише ЗМІ.

Також підозрюваний має утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства, зауважує Суспільне.

"Відлучатися можна буде лише до медиків і в укриття під час повітряних тривог", – повідомляє видання.

За словами прокурора, Дубінського підозрюють у тому, що змовився з головою громадської організації "Медіаоборона" Дмитром Оберемчуком і з 7 липня він нібито організував незаконну переправу через кордон, аби допомогти виїхати своєму рідному брату, на прізвище Базюк, передає ЗМІ.

"Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був й особистий інтерес для Дубінського — перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу. Базюк виїхав 22 липня", – цитує прокурора видання.

Прокурор обґрунтовував суду необхідність домашнього арешту для Дубінського тим, що той під час слідства може виїхати за кордон, оскільки як нардеп не підлягає мобілізації, а ще може впливати на свідків, пише Суспільне.

Натомість Дубінський припустив, що справа проти нього є спробою припинити критику Офісу президента в умовах війни, оскільки у своїх соцмережах підозрюваний "часто висловлювався щодо розкрадання державного бюджету", повідомляє ЗМІ.

Фігурант додав, що через домашній арешт не зможе виконувати свою діяльність як депутат Верховної Ради, зауважує видання.

Дубінський з адвокатами подаватимуть до апеляції щодо цього рішення суду, підсумовує Суспільне.

3 листопада Дубінський отримав підозру в організації схеми для ухилянтів від призову.

Раніше, 3 серпня 2023 року у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.

9 серпня Дубінський отримав про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

10 серпня 2023 року суд відпустив нардепа під особисте зобов'язання на два місяці з носінням електронного браслета.

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