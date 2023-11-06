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Нардеп Дубинский получил круглосуточный домашний арест

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 16:02
Нардеп Дубинский получил круглосуточный домашний арест - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Украины Александру Дубинскому меру пресечения по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Политик был приговорен к круглосуточному домашнему аресту, передает Суспільне.

Суд назначил Дубинскому круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, ему нужно будет сдать свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу стражам порядка, пишет СМИ.

Также подозреваемый должен воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию, отмечает Суспільне.

"Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог", – сообщает издание.

По словам прокурора, Дубинский подозревается в том, что сговорился с главой общественной организации "Медиаоборона" Дмитрием Оберемчуком и с 7 июля он якобы организовал незаконную переправу через границу, чтобы помочь уехать своему родному брату по фамилии Базюк, передает СМИ.

"Тот хотел трудоустроиться за границей. Был и личный интерес для Дубинского — перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Базюка зарегистрировали в системе "Путь" как водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь. Базюк уехал 22 июля", – цитирует прокурора издание.

Прокурор обосновывал суду необходимость домашнего ареста для Дубинского тем, что тот во время следствия может выехать за границу, поскольку как нардеп не подлежит мобилизации, а может влиять на свидетелей, пишет Суспільне.

Дубинский предположил, что дело против него является попыткой прекратить критику Офиса президента в условиях войны, поскольку в своих соцсетях подозреваемый "часто высказывался о хищении государственного бюджета", сообщает СМИ.

Фигурант добавил, что из-за домашнего ареста не сможет выполнять свою деятельность как депутат Верховной Рады, отмечает издание.

Дубинский с адвокатами будут подавать в апелляцию по этому решению суда, заключает Суспільне.

  • Ранее, 3 августа 2023 года у Дубинского проводился обыск в связи с его выездом за границу.
  • 9 августа Дубинский получил подозрение в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".
  • 10 августа 2023 года суд отпустил нардепа под личное обязательство на два месяца с ношением электронного браслета.

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Артём Джерипа
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