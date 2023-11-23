"Мама любить швидкість". Суд арештував майно Дубінського, включно з автівками матері

Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини. Про це йдеться в рішенні суду за листопад цього року, повідомляє LIGA.net.

Арешт накладено в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від податків.

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Провадження було розпочато на підставі заяви Центру протидії корупції, який повідомив, що Дубінський та його близькі родичі протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько $2,5 млн. Водночас їхні офіційні доходи не могли дозволити їм набути таку кількість майна, йдеться в заяві ЦПК.

Мати Дубінського, як зазначає ЦПК, за останні п'ять років стала власницею 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько $1 млн. Також їй належать два автомобілі Mercedes-Benz, два автомобілі BMW, автомобіль Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Прокурор вказав, що загальна вартість майна Дубінського, його матері та ексдружини становить 57,9 млн грн, у той час як офіційні доходи родини за 2003-2022 роки склали 19,6 млн грн.

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Крім того, у 2015-2021 роках на рахунки матері (яка вже перебувала на пенсії) було внесено готівкою 7,3 млн грн. Водночас її офіційні доходи за вказаний період склали 2,8 млн грн.

Вказане може свідчити, що готівку, яку мати використовувала для придбання нерухомості, ймовірно, надав Дубінський, вважає слідство.

Суд задовольнив клопотання та арештував майно Дубінського та його родичів. Зокрема, 15 автомобілів, 22 квартири та вісім земельних ділянок.

Про великий автопарк та нерухомість Дубінського ще у 2020 році писали журналісти Bihus.info. На запитання про Maserati, записаному на його матір, депутат заявив, що "мама любить швидкість". На запитання, звідки у нього стільки грошей, Дубинський відповів журналістці, що вона не така талановита, як він.

13 листопада 2023 року СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом особам підозру у держзраді. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені та отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до його складу і мав позивний "Буратіно".

14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО на 60 діб без права застави.

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