Печерський суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському, якому напередодні оголосили підозру у державній зраді: 60 діб під вартою без права внесення застави. Про це депутат повідомив у Telegram.

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Засідання проходило у закритому режимі.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи, та клопотався про перенесення засідання на 14 листопада.

Суд натомість відхилив клопотання, повідомляє Суспільне.

СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру у держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені та отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".

Нардеп заявив, що підозра в держзраді "повністю сфабрикована" і "базується на абсолютній брехні вищих посадових осіб держави".

1 листопада правоохоронці знову прийшли до нардепа з обшуками, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення людей через державний кордон у змові з іншими особами. Того самого дня Дубінський звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".

3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

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