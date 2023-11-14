RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нардепа Дубінського арештували на два місяці без альтернативи застави – відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 06:20
Відео: Олександр Дубінський/Telegram
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському, якому напередодні оголосили підозру у державній зраді: 60 діб під вартою без права внесення застави. Про це депутат повідомив у Telegram.

Засідання проходило у закритому режимі.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи, та клопотався про перенесення засідання на 14 листопада.

Суд натомість відхилив клопотання, повідомляє Суспільне.

СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру у держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені та отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".

Нардеп заявив, що підозра в держзраді "повністю сфабрикована" і "базується на абсолютній брехні вищих посадових осіб держави".

  • 1 листопада правоохоронці знову прийшли до нардепа з обшуками, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення людей через державний кордон у змові з іншими особами. Того самого дня Дубінський звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".
  • 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.
  • 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Читайте також: ГРУ виділяло десятки мільйонів доларів Деркачу на захоплення України: деталі викриття

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
судвійназапобіжний західОлександр Дубінський

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 