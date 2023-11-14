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Нардепа Дубинского арестовали на два месяца без альтернативы залога – видео видео

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14.11.2023, 06:20
Видео: Александр Дубинский/Telegram
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Печерский суд Киева избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому, которому накануне объявили подозрение в государственной измене: 60 суток под стражей без права внесения залога. Об этом депутат сообщил в Telegram.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Защита Дубинского заявила об отводе судьи, поскольку не успела ознакомиться с материалами дела, и ходатайствовала о переносе заседания на 14 ноября.

Суд отклонил ходатайство, сообщает Суспильне.

СБУ и ГБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем людям подозрение в госизмене, совершенной организацией. По данным следствия группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в ее состав и имел позывной "Буратино".

Нардеп заявил, что подозрение в госизмене "полностью сфабриковано" и "базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства".

  • 1 ноября правоохранители снова пришли к нардепу с обысками, чтобы проверить его возможную причастность к организации незаконной переправки людей через государственную границу в сговоре с другими лицами. В тот же день Дубинский обвинил президента Владимира Зеленского в "политических преследованиях".
  • 3 ноября Дубинскому было объявлено новое подозрение. По данным следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
  • 6 ноября Печерский районный суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Милана Головань
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