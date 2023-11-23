"Мама любит скорость". Суд арестовал имущество Дубинского, включая автомобили матери

Печерский суд Киева наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери и бывшей жены. Об этом говорится в решении суда за ноябрь этого года, сообщает LIGA.net.

Арест наложен в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований по вероятной легализации доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от налогов.

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Производство было начато на основании заявления Центра противодействия коррупции, который сообщил, что Дубинский и его близкие родственники в течение нескольких последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около $2,5 млн. При этом их официальные доходы не могли позволить им приобрести такое количество имущества, говорится в заявлении ЦПК.

Мать Дубинского, как отмечает ЦПК, за последние пять лет стала владелицей 19 объектов недвижимости общей стоимостью около $1 млн. Также ей принадлежат два автомобиля Mercedes-Benz, два автомобиля BMW, Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Прокурор указал, что общая стоимость имущества Дубинского, его матери и экс-жены составляет 57,9 млн грн, в то время как официальные доходы семьи за 2003-2022 годы составили 19,6 млн грн.

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Кроме того, в 2015-2021 годах на счета матери (которая уже находилась на пенсии) было внесено наличными 7,3 млн грн. При этом ее официальные доходы за указанный период составили 2,8 млн грн.

Указанное может свидетельствовать, что наличку, которую мать использовала для приобретения недвижимости, вероятно, предоставил Дубинский, считает следствие.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал имущество Дубинского и его родственников. В частности, 15 автомобилей, 22 квартиры и восемь земельных участков.

О большом автопарке и недвижимости Дубинского еще в 2020 году писали журналисты Bihus.info. На вопрос о Maserati, записанном на его мать, депутат заявил, что "мама любит скорость". На вопрос, откуда у него столько денег, Дубинский ответил журналистке, что она не так талантлива, как он.

13 ноября 2023 года СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем людям подозрение в госизмене. По данным следствия, группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в его состав и имел позывной "Буратино".

14 ноября суд отправил Дубинского в СИЗО на 60 дней без права залога.

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