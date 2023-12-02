Адвокаты Дубинского заявили, что нардепа избили в СИЗО. Просят перевести его

В настоящее время Дубинский с адвокатами "ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях"

Александр Дубинский (Фото: источник LIGA.net в правоохранительных органах)

Нардеп Александр Дубинский, которого 14 ноября арестовали по подозрению в госизмене, заявил, что в ночь на 2 декабря его избили в СИЗО. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале Дубинского.

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"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", – говорится в сообщении.

В настоящее время Дубинский с адвокатами "ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях".

Нардеп требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также "немедленной" реакции министра юстиции Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина, главы национальной полиции Игоря Клименко.

Защита депутата заявила, что "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО".

13 ноября 2023 года СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем людям подозрение в госизмене. По данным следствия, группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в его состав и имел позывной "Буратино".

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