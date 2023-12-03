Полиция Киева: Дубинского не били в СИЗО, проверка не нашла подтверждений

Проверка не подтвердила, что Александр Дубинский был избит в следственном изоляторе

Фото: пресс-служба Слуги народа

Главное управление Национальной полиции в Киеве опровергло заявления адвокатов нардепа Александра Дубинского о том, что их подзащитного якобы избили в СИЗО.

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"Полиция проверила сообщения о нанесении телесных повреждений народному депутату в СИЗО. По результатам проверки судебно-медицинского исследования, информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", — сообщила полиция утром в воскресенье.

Проверку провели после того, как в полицию поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе "наносили телесные повреждения".

В комментарии LIGA.net защитники Дубинского рассказали, что избиение нардепа якобы происходило две ночи подряд против 1 и 2 декабря. Дубинский утверждает, что это было в разных камерах. Одновременно, передает его слова адвокат, кулаками избивали пять-шесть человек.



Защита нардепа жаловалась, что ни один орган власти "до сих пор не откликнулся на ситуацию".

СБУ и ДБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем людям подозрение в госизмене, совершенной организацией. По данным следствия, группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в ее состав и имел позывной "Буратино".

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