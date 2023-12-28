ДБР заявляє, що Дубінський та Деркач готують "медійну спецоперацію" проти бюро

ДБР пише, що російські спецслужби готують "медійну спецоперацію" для дискредитації роботи бюро

Олександр Дубінський та Андрій Деркач (Фото: скриншот із відео)

У Державному бюро розслідувань заявили, що спеціальні служби Росії готують "медійну спецоперацію" через підозрюваних у держзраді агентів. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах уточнив, що йдеться про народного депутата Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та колишнього прокурора Костянтина Кулика.

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Правоохоронці заявляють, що фігуранти "готують масштабну медійну спецоперацію з дискредитації ДБР".

Зазначається, що за завданням російських спецслужб вони планують поширити фейки про розслідування, а також розповідати про "політичні переслідування".

ДБР пише, що через "сумнівні джерела" у медіа заплановано поширення неправдивої та маніпулятивної інформації для нівелювання доведених слідством фактів.

СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру в держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені й отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".

У 2021 році США ввели санкції проти Дубінського. За версією Мінфіну США, він публічно виступив і приєднався до Деркача за допомогою скоординованого поширення та просування сфальшованих та необґрунтованих звинувачень щодо "політичного кандидата США".

7 грудня 2022 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка заочно звинуватила у відмиванні грошей Деркача.

1 січня 2023 року президент Зеленський позбавив Деркача громадянства.

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