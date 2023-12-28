ГБР заявляет, что Дубинский и Деркач готовят "медийную спецоперацию" против бюро
В Государственном бюро расследований заявили, что специальные службы России готовят "медийную спецоперацию" через подозреваемых в госизмене агентов. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о народном депутате Александре Дубинском, экс-нардепе Андрее Деркаче и бывшем прокуроре Константине Кулике.
Правоохранители заявляют, что фигуранты "готовят масштабную медийную спецоперацию по дискредитации ГБР".
Отмечается, что по задаче российских спецслужб они планируют распространить фейки о расследовании, а также рассказывать о "политических преследованиях".
ГБР пишет, что через "сомнительные источники" в медиа запланировано распространение неправдивой и манипулятивной информации для нивелирования доказанных следствием фактов.
- СБУ и ГБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем людям подозрение в госизмене, совершенной организацией. По данным следствия, группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в ее состав и имел позывной "Буратино".
- В 2021 году США ввели санкции против Дубинского. По версии Минфина США, он публично выступил и присоединился к Деркачу посредством скоординированного распространения и продвижения сфальсифицированных и необоснованных обвинений в отношении "политического кандидата США".
- 7 декабря 2022 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно обвинила в отмывании денег Деркача.
- 1 января 2023 года президент Зеленский лишил Деркача гражданства.
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