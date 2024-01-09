Підроблення документів для виїзду за кордон. Судитимуть нардепа Дубінського – ДБР

Депутата підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон. 8 серпня 2023 року йому оголосили підозру

Олександр Дубінський (Фото: СН)

Державне бюро розслідувань заявило, що нардеп, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, постане перед судом. Співрозмовник LIGA.net у силових структурах підтвердив, що йдеться про Олександра Дубінського.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

ДБР у співпраці з СБУ встановило, що депутат надав хибні відомості як обґрунтування виїзду за кордон — супровід батька на лікування. Насправді нардеп поїхав на відпочинок, його батько виїхав за кордон окремо від нього і повернувся в Україну набагато раніше за Дубінського.

У повідомленні також йдеться, що за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, а також Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

За матеріалами ДБР та СБУ Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Дубінського.

ДОВІДКА 3 серпня 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у Дубінського, який поїхав відпочивати за кордон нібито для лікування родича. Тоді правоохоронці почали розслідувати факти підписання депутатом офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може свідчити про їхнє підроблення. 9 серпня йому повідомили про підозру в підробленні документів. 3 серпня 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у Дубінського, який поїхав відпочивати за кордон нібито для лікування родича. Тоді правоохоронці почали розслідувати факти підписання депутатом офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може свідчити про їхнє підроблення. 9 серпня йому повідомили про підозру в підробленні документів.

1 листопада 2023 року правоохоронці знову прийшли до нардепа з обшуками, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення людей через державний кордон у змові з іншими особами. Того самого дня Дубінський звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".

3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру у держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені та отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".

Читайте також: ДБР заявляє, що Дубінський та Деркач готують "медійну спецоперацію" проти бюро