Подделка документов для выезда за границу. Будут судить нардепа Дубинского – ГБР

Депутат подозревается в подделке документов для выезда за границу. 8 августа 2023 года ему объявили подозрение

Александр Дубинский (Фото: СН)

Государственное бюро расследований заявило, что нардеп, подозреваемый в служебном подлоге документов для выезда за границу, предстанет перед судом. Собеседник LIGA.net в силовых структурах подтвердил, что речь идет об Александре Дубинском.

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ГБР в сотрудничестве с СБУ установило, что депутат предоставил ложные сведения как обоснование выезда за границу – сопровождение отца на лечение. На самом деле нардеп уехал на отдых, его отец выехал за границу отдельно от него и вернулся в Украину гораздо раньше Дубинского.

В сообщении говорится, что за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, а также Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

По материалам ГБР и СБУ Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Дубинского.

3 августа 2023 года СБУ и ГБР проводили обыски у Дубинского, уехавшего отдыхать за границу якобы для лечения родственника. Тогда правоохранители начали расследовать факты подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за границей, что может свидетельствовать об их подделке.

9 августа ему сообщили о подозрении в подделке документов.

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