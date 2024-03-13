Дубінського включать у реєстр корупціонерів, максимальний штраф 6800 грн – джерело

Суд виніс рішення по одній зі справ нардепа

Олександр Дубінський (скриншот з відео)

Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, повідомило Державне бюро розслідувань. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться саме про підозрюваного у держзраді Олександра Дубінського.

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8 листопада працівники Національного агенства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили нардепу протокол про адмінправопорушення.

За даними слідства, у серпні та жовтні 2023 року політик звернувся до Міністерства охорони здоров'я та ДБР з депутатськими зверненнями щодо питань, які становили його приватний інтерес.

Зокрема, зауважують правоохоронці, нардеп цікавився розглядом питання щодо видавання йому дозволу на виїзд за кордон (це є предметом кримінальної справи, де він же виступає підозрюваним).

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Окрім цього, пише ДБР, політик намагався тиснути на слідство: він ініціював перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують справи, де він виступає підозрюваним.