Дубінського включать у реєстр корупціонерів, максимальний штраф 6800 грн – джерело
Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, повідомило Державне бюро розслідувань. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться саме про підозрюваного у держзраді Олександра Дубінського.
8 листопада працівники Національного агенства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили нардепу протокол про адмінправопорушення.
За даними слідства, у серпні та жовтні 2023 року політик звернувся до Міністерства охорони здоров'я та ДБР з депутатськими зверненнями щодо питань, які становили його приватний інтерес.
Зокрема, зауважують правоохоронці, нардеп цікавився розглядом питання щодо видавання йому дозволу на виїзд за кордон (це є предметом кримінальної справи, де він же виступає підозрюваним).
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Окрім цього, пише ДБР, політик намагався тиснути на слідство: він ініціював перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують справи, де він виступає підозрюваним.
Суд визнав, що фігурант порушив вимоги закону про запобігання корупції, за що передбачена адміністративна відповідальність.
НАЗК пише, що суд зобов'язав нардепа сплатити штраф, але не уточнює, у якому обсязі. Максимально можливий штраф складає 6800 грн.
Після того як рішення суду набере законної сили, фігуранта включать до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.
- У 2021 році США ввели санкції проти Дубінського. За версією Мінфіну США, він публічно виступив і приєднався до Деркача за допомогою скоординованого поширення та просування сфальшованих та необґрунтованих звинувачень щодо "політичного кандидата США".
- 7 грудня 2022 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка заочно звинуватила у відмиванні грошей Деркача.
- 1 січня 2023 року президент Зеленський позбавив Деркача громадянства.
- СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом особам підозру в держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені й отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".
- 28 грудня у ДБР заявили, що спеціальні служби Росії готують "медійну спецоперацію" через підозрюваних у держзраді агентів.
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