Дубинский мог покупать имущество в Испании за средства россиян – ГБР

В ответе журналистам LIGA.net, ГБР отметило, что следователи проводят все необходимые действия, в том числе – в рамках международного сотрудничества

Александр Дубинский (Фото: EPA/SERGEI ALEXSANDROV)

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства приобретения народным депутатом Александром Дубинским и членами его семьи недвижимости за рубежом, в том числе на территории Испании. Правоохранители не исключают причастности российского следа. Об этом ДБР рассказало в ответ на запрос LIGA.net.

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В ответе отметили, что следователи проверяют обстоятельства приобретения Дубинским, членами его семьи и близкими лицами недвижимости за рубежом, в том числе на территории Испании, о чем ранее рассказывала глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив со ссылкой на информацию от собеседников в спецслужбах.

Она указывала, что в этом случае может присутствовать российский след и отмечала, что на это указывает несколько факторов, в частности: средства родным Дубинского могли поступать несколькими транзакциями от россиянок – Ксении Кац и ее матери Елены, после чего состоялась покупка недвижимости.

В ГБР отметили LIGA.net, что следователи проверяют источники получения средств для приобретения имущества, в частности, правоохранители не отказываются от возможного финансирования этого гражданами России.

С целью подтверждения такой информации, следователи проводят все необходимые действия, в том числе – в рамках международного сотрудничества, акцентировали в ответе.

Следователи бюро осуществляют досудебное расследование в отдельном уголовном производстве по факту возможного "отмывания" имущества, полученного преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов Дубинским.

Скриншот: Ответ ГБР LIGA.net

3 августа СБУ и ДБР проводили обыски у Дубинского, уехавшего отдыхать за границу якобы для лечения родственника. Тогда правоохранители начали расследовать факты подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за границей, что может свидетельствовать об их подлоге.

9 августа ему сообщили о подозрении в подделке документов. 1 ноября правоохранители снова пришли к нардепу с обысками, чтобы проверить его возможную причастность к организации незаконной переправки людей через государственную границу в сговоре с другими лицами.

3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По данным следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

8 ноября НАПК вручило Дубинскому протокол о коррупции.

СБУ и ДБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем лицам подозрение в госизмене, совершенной организацией.

По данным следствия группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в ее состав и имел позывной "Буратино".

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