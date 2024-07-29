Дубінський міг купувати майно в Іспанії за кошти росіян – ДБР

У відповіді журналістам LIGA.net, ДБР зазначило, що слідчі проводять усі необхідні дії, включно й у межах міжнародного співробітництва

Олександр Дубінський (Фото: EPA/SERGEI ALEXSANDROV)

Державне бюро розслідувань вивчає обставини набуття народним депутатом Олександром Дубінським і членами його сім'ї нерухомості за кордоном, зокрема й на території Іспанії. Правоохоронці не виключають причетність російського сліду. Про це ДБР розповіло у відповідь на запит LIGA.net.

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У відповіді зазначили, що слідчі перевіряють обставини набуття Дубінським, членами його сім'ї та близькими особами нерухомості за кордоном, зокрема й на території Іспанії, про що раніше розповідала голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів із посиланням на інформацію від співрозмовників у спецслужбах.

Вона вказувала, що у цьому випадку може бути присутнім російський слід і зазначала, що на це вказує кілька факторів, зокрема: кошти рідним Дубінського могли надходити кількома транзакціями від росіянок – Ксенії Кац і її матері Олени, після чого відбулася купівля нерухомості.

У ДБР зазначили LIGA.net, що слідчі перевіряють джерела отримання коштів для придбання майна, зокрема, правоохоронці не відмовляються від можливого фінансування цього громадянами Росії.

З метою підтвердження такої інформації, слідчі проводять усі необхідні дії, включно й у межах міжнародного співробітництва, акцентували у відповіді.

Слідчі бюро здійснюють досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом можливого "відмивання" майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків Дубінським.

Скриншот: Відповідь ДБР LIGA.net

3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у Дубінського, який поїхав відпочивати за кордон нібито для лікування родича. Тоді правоохоронці почали розслідувати факти підписання депутатом офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може свідчити про їх підроблення.

9 серпня йому повідомили про підозру у підробленні документів. 1 листопада правоохоронці знову прийшли до нардепа з обшуками, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення людей через державний кордон у змові з іншими особами.

3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

8 листопада НАЗК вручило Дубінському протокол про корупцію.

СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом особам підозру в держзраді, вчиненій організацією.

За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені й отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний Буратіно.

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