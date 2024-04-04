Підозрювані у держзраді Дубінський, Шуфрич та Пономарьов так і не задекларувалися за 2023-й

Також дані щодо сімох нардепів виключили з відкритого доступу – за запитом Генштабу ЗСУ

Олександр Дубінський (Скриншот з відео)

У публічному реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції відсутні декларації за 2023 рік 11 чинних народних депутатів: четверо з них не подали документи, а декларації сімох обранців вилучили з публічного реєстру. Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

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Кампанія декларування за 2023-й звітний період закінчилася 31 березня цього року: за даними НАЗК, за цей час дані надали понад 664 000 публічних службовців.

Троє нардепів, що не подали декларації за минулий рік, – це ті, хто мають підозри в державній зраді: Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов від нині забороненої ОПЗЖ, а також колишній член Слуги народу, позафракційний Олександр Дубінський.

Водночас Дубінський досі залишається заступником голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ще один нардеп, який не подав декларації, – Сергій Рудик, мажоритарник з Черкаської області, входить до депутатської групи "За майбутнє". Наразі він є підполковником ЗСУ та служить в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія", повідомляло видання "Слово і діло".

Інфографіка: ЧЕСНО

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Окрім цього, декларації сімох нардепів за всю каденцію відсутні у реєстрі НАЗК: це позафракційна Людмила Буймістер, члени СН Лада Булах, Валентина Короленко-Усова, В'ячеслав Рубльов та Святослав Юраш, а також колишній "слуга", нині член "Відновлення України" Євгеній Шевченко й обраниця від Євросолідарності Софія Федина.

За словами НАЗК, якщо в реєстрі немає декларації певної особи – то відносно неї до Агенції надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

У відомстві акцентували, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а й повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, що були подані за всі періоди.

В Агенції зазначили, що в таких випадках всі документи вилучаються з публічного доступу автоматично.

Ініціатором вилучення декларацій тих, хто наразі мобілізований до лав ЗСУ, є Генеральний штаб. Відповідні зміни до правил декларування ввели разом з ухваленням рішення про відкриття реєстру, підсумовує "Чесно".

Рух "Чесно" підготував цей матеріал за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Читайте також: Десятка найзаможніших міністрів України у 2023 році У грудні 2023 року обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ нардеп Федір Христенко задекларував елітні годинники, нерухомість дружини в Москві та оренду квартири в Польщі.

1 березня прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, якого звинувачують у неправдивому декларуванні: стверджується, що він задекларував криптовалюту, яка йому не належала.

13 березня Печерський райсуд Києва визнав чинного народного депутата винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться саме про Дубінського.

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