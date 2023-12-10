Реєстр декларацій чиновників знову відкритий – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції знову відкрило доступ до державного реєстру майнових декларацій чиновників

Колаж - НАЗК

З 10 грудня знову відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій держслужбовців, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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НАЗК повідомляє, що знову забезпечило цілодобовий доступ до реєстру електронних декларацій чиновників.

Доступ залишається закритим для декларацій осіб, щодо яких до нацагентства надійшло подання про вилучення декларації з публічного доступу.

Агентство наголошує, що вже відкриті документи можуть бути у передбачених законом випадках прибрані з відкритого доступу, проте при цьому НАЗК не матиме можливості прибрати їх копії на інших публічних ресурсах, які не знаходяться у віданні агенції.

Наступного дня після ухвалення попередньої версії закону Радою на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За кілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

У переліку поіменного голосування серед поправки про відкриття декларацій, що виступили "проти", відразу – два нардепи. Утрималися лише 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів із усіх фракцій.

10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає поновлення електронного декларування та відкриття декларацій.

НАЗК також відкрило доступ до звітності політичних партій.

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