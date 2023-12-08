НАЗК: Декларації працівників ТЦК та ВЛК будуть відкритими, військових та їхніх родин – ні

За словами голови Громадської ради при НАЗК Катерини Бутко, це була позиція, зокрема, й голови антикорупційного комітету, і "багатьох інших"

Е-декларації (Скриншот із відео)

Електронні декларації працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також робітників військово-лікарських комісій будуть відкритими. Про це в ефірі Радіо Свободи заявила голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко.

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"Представників ТЦК, а також співробітників ВЛК, їхні декларації будуть відкриті. Це є виняток, і це було те, що також говорилося при ухваленні законопроєкту. Враховуючи всі скандали з моніторингом способу життя, все, що було виявлено у представників ТЦК, їх декларації однозначно мають бути відкриті", – сказала вона.

За словами Бутко, це була позиція, зокрема, й голови антикорупційного комітету, і "багатьох інших".

Водночас декларації військовослужбовців та їхніх родин будуть закритими з огляду на їх безпеку.

Наразі в Україні поновили відповідальність та контроль за декларуванням чиновників – посадовці мають надати інформацію за перші два роки повномасштабної війни до кінця січня 2024 року. До того ж можна внести виправлення у декларації за 2022 та 2023 роки.

Наступного дня після ухвалення попередньої версії закону Радою, на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" поправки про відкриття декларацій одразу, – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів з усіх фракцій.

10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає відновлення електронного декларування та відкриття декларацій.

НАЗК також відкрило доступ до звітності політичних партій.

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