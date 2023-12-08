НАПК: Декларации работников ТЦК и ВЛК будут открытыми, военных и их семей – нет

По словам главы Общественного совета при НАПК Екатерины Бутко, это была позиция, в том числе, и главы антикоррупционного комитета, и "многих других"

Е-декларации (Скриншот из видео)

Электронные декларации работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также рабочих военно-врачебных комиссий будут открыты. Об этом в эфире Радио Свободы заявила председатель Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Екатерина Бутко.

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"Представителей ТЦК, а также сотрудников ВЛК, их декларации будут открыты. Это исключение, и это было то, что также говорилось при принятии законопроекта. Учитывая все скандалы с мониторингом образа жизни, все, что было обнаружено у представителей ТЦК, их декларации однозначно должны быть открыты", – сказала она.

По словам Бутко, это была позиция, в том числе, и главы антикоррупционного комитета, и "многих других".

В то же время декларации военнослужащих и их семей будут закрыты с учетом их безопасности.

В Украине возобновили ответственность и контроль по декларированию чиновников – должностные лица должны предоставить информацию за первые два года полномасштабной войны до конца января 2024 года. В то же время можно внести исправления в декларации за 2022 и 2023 годы.

На следующий день после принятия предыдущей версии закона Радой на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" поправки об открытии деклараций сразу – два нардепа. Воздержались всего 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из со всех фракций.

10 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования и открытие деклараций.

НАПК также открыло доступ к отчетности политических партий.

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