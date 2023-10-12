UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Электронные декларации чиновников откроют для людей до конца января 2024 года – Минюст

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 13:24
Электронные декларации чиновников откроют для людей до конца января 2024 года – Минюст - Фото
Денис Малюська (Фото: Министерство юстиции)

Министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире телемарафона, что электронные декларации чиновников откроют для общества до конца января 2024 года.

По его словам, сейчас проходит подготовительный период для того, чтобы распределить декларации чиновников на разные категории, а также сформировать перечень должностей, которые останутся закрытыми.

В частности, это касается воюющих военнослужащих. Исключение – члены военно-врачебной комиссии, лица, ответственные за закупки и т.д. Они будут предоставлять декларации, которые будут публичными.

"Сейчас длится подготовительный период, но в любом случае до дедлайна, до 31 января 2024 года все декларации будут поданы, будут раскрыты для публики", – сказал Малюська.

Заместитель руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник заявил на пресс-конференции, что украинские должностные лица должны подать декларации за 2021 и 2022 годы до 31 января 2024 года, а за 2023 год – до 31 марта 2024 года.

В то же время Сытник отметил, что около 700 000 чиновников подали декларации за 2021-2022 годы добровольно, но они смогут внести изменения в уже поданные декларации.

  • На следующий день после принятия предыдущей версии закона Радой на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.
  • В перечне поименного голосования среди выступивших "против" поправки об открытии деклараций сразу – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.
  • 6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

Читайте также: Зеленский подписал закон об открытых е-декларациях должностных лиц

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАртем СитникдекларацииДенис Малюська
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 