Электронные декларации чиновников откроют для людей до конца января 2024 года – Минюст

Министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире телемарафона, что электронные декларации чиновников откроют для общества до конца января 2024 года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, сейчас проходит подготовительный период для того, чтобы распределить декларации чиновников на разные категории, а также сформировать перечень должностей, которые останутся закрытыми.

В частности, это касается воюющих военнослужащих. Исключение – члены военно-врачебной комиссии, лица, ответственные за закупки и т.д. Они будут предоставлять декларации, которые будут публичными.

"Сейчас длится подготовительный период, но в любом случае до дедлайна, до 31 января 2024 года все декларации будут поданы, будут раскрыты для публики", – сказал Малюська.

Заместитель руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник заявил на пресс-конференции, что украинские должностные лица должны подать декларации за 2021 и 2022 годы до 31 января 2024 года, а за 2023 год – до 31 марта 2024 года.

В то же время Сытник отметил, что около 700 000 чиновников подали декларации за 2021-2022 годы добровольно, но они смогут внести изменения в уже поданные декларации.

На следующий день после принятия предыдущей версии закона Радой на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" поправки об открытии деклараций сразу – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.

6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

Читайте также: Зеленский подписал закон об открытых е-декларациях должностных лиц

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.