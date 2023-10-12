Електронні декларації посадовців відкриють для людей до кінця січня 2024 року – Мін'юст

Міністр юстиції Денис Малюська заявив в ефірі телемарафону, що електронні декларації чиновників відкриють для суспільства до кінця січня 2024 року.

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За його словами, зараз триває підготовчий період для того, аби розподілити декларації чиновників на різні категорії, а також сформувати перелік посад, які залишаться закритими.

Зокрема, це стосується військовослужбовців, які воюють. Виключення – члени військово-лікарської комісії, особи, відповідальні за закупівлі тощо. Вони подаватимуть декларації, які будуть публічними.

"Зараз триває підготовчий період, але у всякому разі до дедлайну, до 31 січня 2024 року усі декларації будуть подані, будуть розкриті для публіки", – сказав Малюська.

Заступник керівника Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник заявив на пресконференції, що українські посадовці мають подати декларації за 2021-й та 2022-й роки до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік – до 31 березня 2024 року.

Водночас Ситник зазначив, що близько 700 000 чиновників подали декларації за 2021-2022 роки добровільно, але вони зможуть внести зміни до вже поданих декларацій.

Наступного дня після ухвалення попередньої версії закону Радою, на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" поправки про відкриття декларацій одразу, – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів з усіх фракцій.

6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

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