Реестр деклараций чиновников снова открыт – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции снова открыло доступ к государственному реестру имущественных деклараций чиновников

Коллаж - НАПК

С 10 декабря снова открыт доступ к Единому государственному реестру деклараций госслужащих, сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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НАПК сообщает, что снова обеспечило круглосуточный доступ к реестру электронных деклараций чиновников.

Доступ остается закрытым для деклараций лиц, в отношении которых в нацагентство поступило представление об изъятии декларации из публичного доступа.

Агентство подчеркивает, что уже открытые документы могут быть в предусмотренных законом случаях убраны из открытого доступа, однако при этом НАПК не будет иметь возможности убрать их копии на других публичных ресурсах, которые не находятся в ведении агентства.

На следующий день после принятия предыдущей версии закона Радой на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" поправки об открытии деклараций сразу – два нардепа. Воздержались всего 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из со всех фракций.

10 октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования и открытие деклараций.

НАПК также открыло доступ к отчетности политических партий.

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