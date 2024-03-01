Нардепа від "слуг" підозрюють у неправдивому декларуванні криптовалюти – справа вже у суді

Стверджується, що політик задекларував криптовалюти на 24,6 млн грн, проте віртуальний гаманець ніколи не належав йому, і транзакції проводив не він

Олександр Маріковський (Фото: znaj.ua)

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, якого звинувачують у неправдивому декларуванні: стверджується, що він задекларував криптовалюту, яка йому не належала. У день оголошення підозри співрозмовник LIGA.net повідомив, що йдеться про нардепа від Слуги народу Олександра Маріковського – згодом він сам це підтвердив.

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Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт щодо нардепа за матеріалами розслідування Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, народний обранець умисно вніс свідомо неправдиві дані до декларації: у 2020 році задекларував криптовалюту на 24,6 млн грн, яка буцімто належала йому ще з 2019-го.

Правоохоронці стверджують, що криптовалютний гаманець з декларації депутата ніколи не належав політику, а всі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювалися громадянами іншої держави, котрі "жодним чином не були пов’язані з депутатом".

Розслідування відбувалося за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги, зауважує САП.

Максимальне покарання, яке загрожує нардепу, – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У день отримання підозри нардеп Маріковський заявив, що у 2020 році "були допущені суттєві помилки в декларації".

За словами нардепа, він проходив повну перевірку та фізичний обшук, під час якого "нічого не знайшли", окрім двох телефонів, автомата Калашнікова модернізованого, гранати та криптогаманця – ці речі були вилучені.

Політик заявив, що не визнає своєї провини, а "свою честь та гідність зможе захистити в суді".

Маріковський є директором консалтингової агенції та IT-компанії (ТОВ "Інтелектуальні медійні системи" та ТОВ "Медіатека"). У 2015 році політик заснував громадську організацію "Центр контент-аналізу", є її керуючим партнером.

Раніше політик входив до Громадської ради Міністерства природних ресурсів, був радником держсекретаря Міністерства інформполітики, був розробником централізованої моделі управління державними комунікаціями "GovVoice" та бази реєстрації екологічних проблем. З 2019 року політик став керівником проєкту "Моніторинг ЗМІ". Є членом всеукраїнської громадської організації "Автомайдан".

Нардеп пройшов до Верховної Ради за списком Слуг народу як безпартійний. Маріковський є заступником голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Політик голосував за проєкт закону №5655 про містобудування, який критикують місцева влада та активісти (детальніше читайте тут).

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