Нардепа от "слуг" подозревают в неправдивом декларировании криптовалюты – дело уже в суде

Утверждается, что политик задекларировал криптовалюты на 24,6 млн грн, однако виртуальный кошелек никогда не принадлежал ему

Александр Мариковский (Фото: znaj.ua)

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт против действующего народного депутата, обвиняемого в ложном декларировании: утверждается, что он задекларировал не принадлежащую ему криптовалюту. В день объявления подозрения собеседник LIGA.net сообщил, что речь идет о нардепе от Слуги народа Александре Мариковском – впоследствии он сам это подтвердил.

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Прокурор САП направил в суд обвинительный акт против нардепа по материалам расследования Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, народный избранник намеренно внес заведомо ложные данные в декларацию: в 2020 году задекларировал криптовалюту на 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года.

Правоохранители утверждают, что криптовалютный кошелек из декларации депутата никогда не принадлежал политику, а все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые "никоим образом не связанны с депутатом".

Расследование проходило при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи, отмечает САП.

Максимальное наказание, которое грозит нардепу, – лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В день получения подозрения нардеп Мариковский заявил, что в 2020 году "были допущены существенные ошибки в декларации".

По словам нардепа, он проходил полную проверку и физический обыск, во время которого "ничего не нашли", кроме двух телефонов, автомата Калашникова модернизированного, гранаты и криптокошелька – эти вещи были изъяты.

Политик заявил, что не признает свою вину, а "свою честь и достоинство сможет защитить в суде".

Мариковский является директором консалтингового агентства и IT-компании (ООО "Интеллектуальные медийные системы" и ООО "Медиатека"). В 2015 году политик основал общественную организацию "Центр контент-анализа", является ее управляющим партнером.

Ранее политик входил в Общественный совет Министерства природных ресурсов, был советником госсекретаря Министерства информполитики, был разработчиком централизованной модели управления государственными коммуникациями GovVoice и базы регистрации экологических проблем. С 2019 года политик стал руководителем проекта "Мониторинг СМИ". Является членом всеукраинской общественной организации "Автомайдан".

Нардеп прошел в Верховную Раду по списку Слуг народа как беспартийный. Мариковский является заместителем главы Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Политик голосовал за проект закона №5655 о градостроительстве, который критикуют местные власти и активисты (подробнее читайте здесь).

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