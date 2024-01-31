Нардепа от Слуг подозревают в недостоверном декларировании почти на 25 млн грн – источник

Политику может грозить до двух лет заключения

Александр Мариковский (Фото: znaj.ua)

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении народному депутату Украины во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию: задекларировал криптовалюту, которая ему не принадлежала. Собеседник LIGA.net сообщил, что речь идет о нардепе от Слуги народа Александре Мариковском.

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Политика подозревают в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

САП пишет, что в 2020 году нардеп задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года.

По данным следствия, указанный в декларации криптовалютный кошелек никогда не принадлежал политику, а все транзакции по приобретению криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, никак не связанными с депутатом.

В НАБУ отметили, что успешному расследованию способствовало эффективное сотрудничество с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

Максимальное наказание, которое грозит Мариковскому, — до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Другие предусмотрены статьей Уголовного кодекса наказания: штраф до 850 000 грн, до 240 часов общественных работ или до двух лет ограничения свободы.

Мариковский является директором консалтингового агентства и IT-компании (ООО "Интеллектуальные медийные системы" и ООО "Медиатека"). В 2015 году политик основал общественную организацию "Центр контент-анализа", является ее управляющим партнером.

Ранее политик входил в Общественный совет Министерства природных ресурсов, был советником госсекретаря Министерства информполитики, был разработчиком централизованной модели управления государственными коммуникациями GovVoice и базы регистрации экологических проблем. С 2019 года политик стал руководителем проекта "Мониторинг СМИ". Является членом всеукраинской общественной организации "Автомайдан".

Нардеп прошел в Верховную Раду по списку Слуг народа как беспартийный. Мариковский является заместителем председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Политик голосовал за проект закона №5655 о градостроительстве, который критикуют местные власти и активисты (подробнее читайте здесь).

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