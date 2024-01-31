Нардепа від Слуг підозрюють у неправдивому декларуванні на майже 25 млн грн – джерело

Політику може загрожувати до двох років ув'язнення

Олександр Маріковський (Фото: znaj.ua)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру народному депутату України у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації: задекларував криптовалюту, яка йому не належала. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що йдеться про нардепа від Слуги народу Олександра Маріковського. Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Політика підозрюють в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

САП пише, що у 2020 році нардеп задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, котра буцімто належала йому ще з 2019 року.

За даними слідства, вказаний у декларації криптовалютний гаманець ніколи не належав політику, а всі транзакції з придбання криптовалюти здійснювалися громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.

У НАБУ зазначили, що успішному розслідуванню сприяла ефективна співпраця з компетентними органами США у межах міжнародної правової допомоги.

Максимальне покарання, яке загрожує Маріковському, — до двох років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Інші передбачені статтею Кримінального кодексу покарання: штраф до 850 000 грн, до 240 годин громадських робіт або до двох років обмеження волі.

ДОПОВНЕНО О 20:20. Водночас Маріковський у себе в Facebook заявив, що у 2020 році "були допущені суттєві помилки в декларації".

Він заявив, що проходив повну перевірку із фізичним обшуком, під час якого "нічого не знайшли, окрім двох телефонів, АКМ, гранати та криптогаманця". За його словами, ці речі були вилучені.

Він наголосив, що не визнає своєї провини, а "свою честь та гідність зможе захистити в суді".

Маріковський є директором консалтингової агенції та IT-компанії (ТОВ "Інтелектуальні медійні системи" та ТОВ "Медіатека"). У 2015 році політик заснував громадську організацію "Центр контент-аналізу", є її керуючим партнером.

Раніше політик входив до Громадської ради Міністерства природних ресурсів, був радником держсекретаря Міністерства інформполітики, був розробником централізованої моделі управління державними комунікаціями "GovVoice" та бази реєстрації екологічних проблем. З 2019 року політик став керівником проєкту "Моніторинг ЗМІ". Є членом всеукраїнської громадської організації "Автомайдан".

Нардеп пройшов до Верховної Ради за списком Слуг народу як безпартійний. Маріковський є заступником голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Політик голосував за проєкт закону №5655 про містобудування, який критикують місцева влада та активісти (детальніше читайте тут).

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