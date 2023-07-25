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Схеми показали скриншоти листування нардепа від ОПЗЖ Пономарьова з російськими ФСБшниками

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 20:42
Схеми показали скриншоти листування нардепа від ОПЗЖ Пономарьова з російськими ФСБшниками - Фото
Олександр Пономарьов (Скриншот)

Журналісти програми Схеми опублікували скриншоти листування заарештованого сьогодні нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова із працівниками ФСБ в період перебування депутата в тимчасово окупованому Бердянську протягом пів року.

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Вчора Схеми оприлюднили розслідування "Плівки Пономарьова", а сьогодні показали листування нардепа в Telegram.

Зазначається, що протягом весни-літа 2022 року він підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ – з позивними "Богун" та "Лис". Він домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації.

Як пишуть журналісти, 11 липня 2022 року "Богун" відправляв Пономарьову голосове повідомлення, в якому називав його "Батя" та розповідав про стан здоров’я "тещі", повідомляючи, що "допомога не потрібна".

Схеми показали скриншоти листування нардепа від ОПЗЖ Пономарьова з російськими ФСБшниками

Також правоохоронці виявили у телефоні листування з контактом на ім’я Віктор "Лис". За даними джерел Схем у правоохоронних органах, це теж працівник ФСБ, підлеглий "Богуна".

З ним Пономарьов, судячи з листування, зустрічався декілька разів, наприклад, 28 травня 2022 року. А через три дні за підсумками цієї зустрічі нардеп направив ФСБшнику документ, у якому було названо "доцільною" інтеграцію підприємств холдингу Пономарьова "в економіку Криму". 

"Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження постачань до країн Азії через Крим", – йдеться у "документі", надісланому Пономарьовим "Лису".

Схеми показали скриншоти листування нардепа від ОПЗЖ Пономарьова з російськими ФСБшниками

  • 24 липня Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді. За даними СБУ та ДБР, афілійовані з Пономарьовим підприємства на окупованій території постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ та надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.
  • Дивіться розслідування Схем "Плівки Пономарьова" – про те, як нардеп від ОПЗЖ спілкувався з ФСБ, запустив бізнес, повернувся до Ради.
  • 25 лютого суд обрав Пономарьову запобіжний захід – два місяці під вартою без права внесення застави. 
Оксана Житнюк
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