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Схемы показали скриншоты переписки нардепа от ОПЗЖ Пономарева с российскими ФСБшниками

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 20:42
Схемы показали скриншоты переписки нардепа от ОПЗЖ Пономарева с российскими ФСБшниками - Фото
Александр Пономарев (Скриншот)

Журналисты программы Схемы опубликовали скриншоты переписки арестованного сегодня нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александра Пономарева с работниками ФСБ в период пребывания депутата во временно оккупированном Бердянске в течение полугода.

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Вчера Схемы обнародовали расследование "Пленки Пономарева", а сегодня показали переписку нардепа в Telegram.

Отмечается, что в течение весны-лета 2022 года он поддерживал связь с двумя работниками ФСБ – с позывными "Богун" и "Лис". Он договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации.

Как пишут журналисты, 11 июля 2022 года "Богун" отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его "Батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не нужна".

Схемы показали скриншоты переписки нардепа от ОПЗЖ Пономарева с российскими ФСБшниками

Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом по имени Виктор "Лис". По данным источников Схем в правоохранительных органах, это тоже работник ФСБ, подчиненный "Богуна".

С ним Пономарев, судя по переписке, встречался несколько раз, например, 28 мая 2022 года. А три дня спустя, по итогам этой встречи, нардеп отправил ФСБшнику документ, в котором называлась "целесообразной" интеграция предприятий холдинга Пономарева "в экономику Крыма".

"Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из республики Крым. Цель – формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым", – говорится в "документе", отправленном Пономаревым "Лису".

Схемы показали скриншоты переписки нардепа от ОПЗЖ Пономарева с российскими ФСБшниками

  • 24 июля Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене. По данным СБУ и ГБР, аффилированные с Пономаревым предприятия на оккупированной территории поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.
  • Смотрите расследование Схем "Пленки Пономарева" – о том, как нардеп от ОПЗЖ общался с ФСБ, запустил бизнес, вернулся в Раду.
  • 25 февраля суд избрал Пономареву меру пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога.
Оксана Житнюк
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