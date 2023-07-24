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Нардепу от ОПЗЖ Пономареву сообщили о подозрении в госизмене – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 12:22
Нардепу от ОПЗЖ Пономареву сообщили о подозрении в госизмене – фото - Фото
Александр Пономарев (Фото: ОПЗЖ)

Нардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в государственной измене. Правоохранители утверждают, что в начале полномасштабной войны он перешел на сторону оккупантов.

СБУ не называет фамилию нардепа, но собеседник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net, что речь идет об Александре Пономареве.

Для того чтобы сохранить собственное состояние и предприятия на территории временно оккупированного Бердянска, с первого дня полномасштабного вторжения РФ он начал сотрудничать с захватчиками, утверждают правоохранители.

По данным СБУ и ГБР, аффилированные с Пономаревым предприятия на оккупированной территории поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

Фото: СБУ

Кроме того, местные СМИ, якобы подконтрольные Пономареву, транслируют пророссийские нарративы и пропаганду, вводя в заблуждение жителей Бердянска, добавляют в бюро.

Нардеп якобы имел поддержку оккупантов и даже получал от них охрану, пишут в ГБР. Однако "из-за коммерческих споров с оккупантами депутат решил вернуться в неоккупированную часть Украины".

В 2021 году журналисты проекта Радио Свободы "Схемы" нашли у Пономарева российский паспорт. По их данным, впервые документ гражданина России ему выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена". Пономарев не смог объяснить, с какой целью тогда подал документы на получение российского гражданства, заявив, что "никогда не пользовался паспортом".

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Милана Головань
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войнагосизменаалександр пономаревОПЗЖ
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